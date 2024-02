Mãe de Cristiano Ronaldo revela que tem paixão por clube brasileiro

Cristiano Ronaldo com sua mãe, Maria Dolores Aveiro - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Curiosamente, a mãe de Cristiano Ronaldo, Dona Dolores, é fã do Grêmio. Ela revelou isso em uma “caixa de perguntas”, ferramenta do Instagram, da filha Katia Aveiro. Uma seguidora da irmã de CR7 perguntou qual time brasileiro a genitora gostava mais.

“Desejo toda sorte do mundo. Pronto, Grêmio”, revelou a mãe de Cristiano Ronaldo.

A escolha pelo Grêmio pode ser explicada pelo fato de Katia ter um restaurante de comida portuguesa na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. O município fica distante a cerca de 120 km de Porto Alegre. A irmã do craque, inclusive, é casada com um gaúcho torcedor do Grêmio. Curiosamente, o time gremista perdeu o Mundial de Clubes de 2017 por 1 a 0 para o Real Madrid com gol justamente de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo completou 39 anos em 5 de fevereiro e atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Antes, o craque português e um dos maiores jogadores de todos os tempos passou ainda por Sporting Lisboa, Manchester United (duas vezes), Real Madrid e Juventus.

Somando clubes e seleção, o atacante está próximo dos 900 gols na carreira. Na temporada 2023/2024, inclusive, Cristiano Ronaldo soma 30 gols em 31 jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.