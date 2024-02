Villalba participa de primeiro treino pelo Cruzeiro

Lucas Villalba é um dos reforços da Raposa para a temporada de 2024 - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Após dois dias de folga, o Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira (12) no CT Toca da Raposa II. A grande notícia da atividade em Belo Horizonte foi a presença pela primeira vez do reforço Lucas Villalba. Ele é argentino, tem 29 anos, tem 1,77m e está emprestado pelo Argentinos Jrs até o final de 2024.

Assim, fez parte do elenco que iniciou a preparação para a partida contra o América-MG. O clássico será disputado nesta quinta-feira (15), às 20h, no Mineirão. O duelo, inclusive, vale pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O novo time de Villalba lidera o Grupo A, com dez pontos em quatro rodadas. O Coelho, por sua vez, é o líder do C, com a mesma pontuação.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais do próprio Cruzeiro, a comissão técnica da Raposa dividiu o grupo em duplas para eles jogarem “golzinho”. Villalba, inclusive, fez par com Neris. Dessa forma, eles enfrentaram Ian Luccas e Wesley Gasolina.

Neris, por sua vez, deve formar dupla de zaga com João Marcelo, afinal, Zé Ivaldo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Já o volante Fernando Henrique está lesionado. Por outro lado, a atividade do Cruzeiro contou com o atacante Rafa Silva e o meia Mateus Vital, que treinam d eforma mais leve do que o grupo e ainda não estão liberados para os jogos.

Dessa forma, Larcamón deve escalar o Cruzeiro com Rafael Cabral; William, Neris, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert, Arthur Gomes e Dinenno.

