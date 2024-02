Pedro Raul vira baixa no Corinthians

Pedro Raul em treino do Corinthians antes de enfrentar a Portuguesa - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians informou nesta segunda-feira (12/2) que o atacante Pedro Raul tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Dessa forma, ele será baixa do Timão para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na quarta-feira (14), pelo Paulistão, fora de casa, às 21h35 (de Brasília). O Alvinegro, aliás, não informou o prazo de recuperação do jogador.

Pedro Raul se machucou no último domingo (11), quando, na Neo Química, o Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0, ainda no primeiro tempo. Assim, foi substituído por Rojas. Essa foi apenas a terceira partida de Pedro Raul pelo Timão. Ele busca seu primeiro gol pelo clube.

Com a vitória de 2 a 0 sobre a Portuguesa, o Corinthians espantou a má fase no Campeonato Paulista, afinal, eram cinco derrotas seguidas. Agora, o Timão tem seis pontos em sete jogos, mas ainda segue na lanterna do Grupo C. Inclusive, o Timão está quatro pontos atrás da Inter de Limeira, que tem seis jogos, e a cinco do Red Bull Bragantino. O terceiro lugar é do Mirassol, também com 10.

Dessa forma, o time de Pedro Raul deixa o Z2, mas Santo André (2) e Guarani (4) ainda jogam na rodada. A primeira fase da competição, vale lembrar, têm 12 rodadas. Assim, o Corinthians fará ainda cinco jogos e pode até se classificar para as quartas de final.

Timão treinou nesta segunda

No treino desta segunda-feira, os jogadores do Corinthians que atuaram em mais de 45 minutos no fim de semana fizeram um regenerativo. Os demais aperfeiçoaram a posse de bola.

