Santo André x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Santo André x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Santo André e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (12/2) às 19h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada do Paulistão. Com 13 pontos em cinco jogos disputados, o Verdão aparece na liderança isolada do Grupo B. Por outro lado, o Ramalhão ocupa a última colocação do Grupo A. Afinal, tem apenas dois pontos. E a Voz do Esporte fará a sua tradicional cobertura rais desta partida. A transmissão começa às 17h30, com um esquenta que vai te deixar dentro deste duelo. O comando e a narração estará com o vibrante Ennio Ricanelo.