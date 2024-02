RB Leipzig x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Vini Jr e Rodrygo fazem grande temporada com a camisa merengue - (crédito: Foto: Víctor Carretero/Real Madrid) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do maior torneio de clubes do mundo. Afinal, nesta terça-feira, o Real Madrid visita o RB Leipzig pelas oitavas de final da Uefa Champions League 2023/24. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Red Bull Arena, em Leipzig, às 17h (de Brasília).

Veja aqui os jogos da Uefa Champions League 2023/24

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do TNT e da HBO Max a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o RB Leipzig

Os alemães vêm crescendo temporada após temporada no cenário europeu e querem incomodar ainda mais. A missão nesta temporada, contudo, será das mais difíceis, visto que o adversário é simplesmente o maior campeão do torneio. Na fase de grupos, entretanto, o time germânico conseguiu classificação com tranquilidade.

Como chega o Real Madrid

Após cair na semifinal na temporada passada, o time merengue quer voltar a erguer a Orelhuda. E depois de uma campanha perfeita na fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos, os comandados de Carlo Ancelotti esperam começar o mata-mata com o pé direito.

RB LEIPZIG X REAL MADRID

Uefa Champions League 2023/24 – Oitavas de final – Jogo de ida

Data e horário: 13/02/2024, 17h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

RB LEIPZIG: Gulácsi; Henrichs, Orbán, Klostermann e Raum; Seiwald, Schlager, Dani Olmo e Xavi Simons; Openda e Sesko. Técnico: Marco Rose

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Nacho Fernández, Tchouaméni e Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga e Brahim Díaz; Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Irfan Peljto (BHE)

Auxiliares: Senad Ibrisimbegovic (BHE) e Davor Beljo (BHE)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.