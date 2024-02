Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumem namoro

Carol Barcellos e Marcelo Courrege assumem namoro - (crédito: Foto: Reprodução de Instagram) Jogada10 Jogada10

Jornalistas da Rede Globo, Marcelo Courrege e Carol Barcellos postaram fotos em clima de romance nesta segunda-feira (12). Dessa forma, o casal confirmou os rumores e confirmou que está namorando. Os dois foram à Sapucaí assistir ao primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em um dos camarotes.

Primeiro, pela madrugada, Courrege escreveu: “‘Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil’. Lindo samba do Salgueiro. Linda noite”. Já pela manhã, Carol postou a mesma foto, mas sem legendas.

As publicações tiveram milhares de curtidas e comentários. O narrador Gustavo Villani, por exemplo, publicou “Lindos”, seguido de um emoji de coração.

Os rumores de que os dois estavam se relacionando começaram no fim do ano passado. Curiosamente, Carol e Marcelo já se envolveram com outros profissionais da casa. Afinal, Courrege separou-se da repórter Renata Heilborn. Carol, inclusive, era muito próxima aos dois. Heilborn, aliás, deixou a Globo no ano passado. Barcellos, por sua vez, tem um filho com Bruno Côrtes, ainda na emissora carioca. Carol se separou recentemente de André Vianna.

