Lesionados do São Paulo se aproximam do retorno aos treinos

O lateral-direito Igor Vinícius, o volante Rodrigo Nestor e o meia-atacante Lucas, do São Paulo, estão cada vez mais perto do retorno aos treinos com bola. Nesta segunda-feira (11), os três jogadores posaram para uma foto, postada pelo camisa 7 em duas redes sociais, antes de um treino físico. Eles também realizam fisioterapia até a volta das atividades com o restante do grupo.

A mensagem “Vamos guerreiros, falta pouco! Deus no comando” foi a legenda da imagem publicada por Lucas. Os três jogadores estão se recuperando de lesão e aind não tem data certa de retorno. Contudo, é certo que não estarão à disposição para o clássico diante do Santos, nesta quarta.

As lesões dos três jogadores do São Paulo são variadas. Nestor não joga desde novembro, após passar por cirurgia no joelho esquerdo. O meio-campista só deve voltar a jogar em março, mas Igor e Lucas devem retornar mais cedo. O lateral sofreu um edema na coxa direita contra a Portuguesa, enquanto Lucas recupera-se de uma lesão na coxa esquerda.

Quem também está fora são o lateral-direito Rafinha e o meia Wellington Rato. O primeiro não deve voltar antes da virada do mês, tratando uma lesão no músculo semitendíneo (que atua nas articulações do quadril e do joelho) da perna esquerda. Já Rato tem uma lesão na coxa esquerda, sofrida no jogo contra a Ponte Preta.

