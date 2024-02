Coudet manda recado a atacante do Inter na mira do Vasco

Pedro Henrique parece estar próximo de dar adeus a Pedro Henrique - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional está próximo de perder dois jogadores para a sequência da temporada. Na vitória por 1 a 0 sobre o São José-RS, o técnico Eduardo Coudet colocou o volante Gabriel nos minutos finais e, após o jogo, comentou sobre o episódio, assim como o futuro do atacante Pedro Henrique.

“Assim como falamos que o mercado está aberto para nós, acontece para todos. E não falo apenas do Gabriel. Tenho que escalar um time e não colocar um jogador que está por sair e colocar outro que vai ficar. A verdade é que aqui tentamos formar o melhor grupo, mas muitos jogadores têm a possibilidade de sair para outro time e ter melhores condições. Vocês muitas vezes falam: “Este pode sair, aquele pode vir…”, iniciou o treinador argentino.

Titular contra São José e Guarany Bagé, Pedro Henrique não foi aproveitado por Coudet em outras três jogos. O jogador está na mira do Vasco e sua continuidade no Beira-Rio em 2024 não está confirmada.

“E muitas vezes acertam quem pode vir e também acertam quando há possibilidade de saída. Não falo só do Gabriel, mas de todos. Não sabia se eu contava com Pedro (Henrique) nesse jogo (contra o São José). Então, não jogou o último jogo (contra o Santa Cruz). Por que ele não jogou? Porque dei chance a outro que sei que vai ficar”, disse Coudet.

“São situações distintas e falo do Pedro também para não falar do caso do Gabriel. Os jogadores do Inter também têm possibilidade de ter uma troca. Cada um decide o seu caminho também”, acrescentou.

“Quem tem menos minutagem pode querer ter mais minutagem em outro lado. Temos que falar claro porque a conveniência não é só para mim, mas para os jogadores. É um todo. Não gosto de falar do Gabriel, do Pedro (Henrique)…vocês sabem qual é a situação individual de cada um? Eu, tampouco”,concluiu.

As transferências no mercado nacional fecham no dia 7 de março. Assim, a novela envolvendo a saída da dupla pode se arrastar até o começo do mês que vem.

O Internacional lidera o Gauchão, com 16 pontos. Esta é a mesma pontuação do Grêmio, mas o arquirrival do Colorado leva a pior no saldo de gols: 8 a 7. As duas equipes, aliás, vão se enfrentar no próximo dia 25, pela décima rodada.

