Botafogo corre contra o tempo para ter novos reforços antes da Libertadores

John Textor e André Mazzuco são os responsáveis pela montagem de elenco no Botafogo - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Perto de estrear na Libertadores 2024, o Botafogo corre contra o tempo para anunciar novos jogadores. E no que depender da diretoria alvinegra, afinal, a semana será de muito trabalho até a data limite para a regularização de atletas.

O clube alvinegro terá de enviar à Conmebol uma lista com 50 atletas inscritos para as duas primeiras fases até a próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Segundo o “ge”, contudo, o Botafogo ainda não considera o elenco como fechado, mesmo com o prazo apertado.

A janela de transferências fica aberta no Brasil até o dia 7 de março, e a fase de grupos da Libertadores começa apenas em 2 de abril. Caso o Botafogo contrate novos jogadores após o prazo de inscrição da fase prévia e avance à fase de grupos, o clube carioca poderá fazer trocas na lista.

Até o momento, o Glorioso anunciou oito jogadores: John, Lucas Halter, Alexander Barboza, Pablo, Damián Suárez, Jefferson Savarino, Luiz Henrique e Jeffinho. Outros dois nomes, contudo, também assinaram pré-contrato, mas a tendência é que cheguem somente no meio do ano. São eles: Allan, volante do Al-Wahda (EAU), e Igor Jesus, atacante do Shabab Al-Ahli (EAU).

O adversário do Botafogo na segunda fase da Libertadores será Melgar (PER) ou Aurora (BOL), nos dias 21 e 28. Caso avance à terceira fase, o time botafoguense enfrentará Red Bull Bragantino ou Águilas Doradas (COL) nas duas primeiras semanas de março.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.