Souza se lesiona e vira desfalque no Santos para clássico

O lateral-esquerdo Souza virou desfalque do Santos. Afinal, nesta segunda-feira (12), passou por exames que detectaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Dessa forma, o jovem de 17 anos está fora do clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (14), no Morumbis, às 19h30.

O Santos não informou o tempo que Souza ficará fora de combate. Curiosamente, o clube o inscreveu no Campeonato Paulista na última terça-feira (6) para suprir a ausência de Kevyson, que também se machucou e deve perder boa parte da temporada. Assim, o jogador estreou no 2 a 2 contra o Mirassol.

Além de Souza, quem também está fora é o meia Giuliano, também com uma lesão muscular na coxa esquerda. Cazares, que vem substituindo Giuliano, sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Corinthians e não atuou no último jogo contra o Mirassol.

Por outro lado, o treinador Fábio Carille deve contar com os retornos do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do atacante Julio Furch, recuperados de lesão. Já o volante João Schmidt e o meia Otero devem retornar após serem poupados dos primeiros minutos do jogo de domingo.

Com 16 pontos, o Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista após sete rodadas. Depois, aparece o Ituano, com só 7. Assim, o Peixe tem tudo para se garantir nas quartas de final do Estadual.

