Palmeirenses lamentam ataque ineficaz no empate com Santo André

No empate do Palmeiras com o Santo André, nesta segunda-feira (12), ficou um gosto amargo para o lado alviverde, especialmente pela quantidade de oportunidades de gol perdidas. A equipe abriu o placar no começo do segundo tempo, com um gol de Flaco López, mas empilhou gols desperdiçados e acabou punida no finzinho, levando um gol de cabeça de Lohan, definindo o placar em 1 a 1. Após o jogo, os palmeirenses tiveram que se virar para explicar como não venceram um jogo em que criaram muito mais chances que o adversário, mas foram bem menos eficientes.

“O goleiro deles (Luiz Daniel) foi muito bem, acho que temos que melhorar nossa eficácia. Mas é tudo aprendizado para o próximo jogo, arrumar e melhorar. Estou trabalhando muito para, sempre que puder, ajudar o time e é isso. É um sabor amargo pelo empate, acho que merecíamos um pouco mais, mas futebol é assim. Temos que trabalhar e seguir preparados para o que vem aí”, disse Flaco López, à Cazé TV.

Mas o técnico Abel Ferreira foi mais crítico em sua análise. Embora tenha reforçado sua fé no plantel, ele considera que o time precisa estar concentrado todo o tempo e que não adianta render mais e perder a maioria das chances criadas:

“Acredito nos jogadores. Hoje jogamos melhor, mas como já falei várias vezes, futebol é eficácia. Tivemos de tudo para fazer o segundo gol, mas competir em mais alto nível é estar sempre concentrado. Quem entra e quem joga tem que estar sempre ligado. Temos que melhorar nossa eficiência, no ano passado éramos a equipe que mais produzia, que mais vezes conseguia criar chances. Temos que estar mais concentrados nos últimos minutos e ser eficientes. Posso sentar aqui e falar o que vocês quiserem: se nós criarmos cinco oportunidades e não fizermos gols, vamos sofrer. Futebol é assim”.

