Defensor x Puerto Cabello (Libertadores): Onde assistir, escalações

Defensor Sporting, do Uruguai, e Puerto Cabello disputam, na noite desta terça-feira (13/2), às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu, uma vaga na segunda fase preliminar da Libertadores-2024. O duelo será no Estádio Centenário. Contudo, o Puerto Cabello venceu na ida, em Carabobo, por 3 a 2, joga pelo empate para avançar. Mas o Defensor tem o status de favorito.

O vencedor deste duelo enfrentará o Nacional, do Uruguai, na próxima fase.

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitirão a partida a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Defensor Sporting

No jogo de ida, a defesa dos uruguaios mostraram muita falhas e, por isso é provável que o técnico possa fazer mudanças. O zagueiro Barco, que foi substituído por Cuello no jogo passado, pode perder a posição. O mesmo ocorrer com o volante Barco, que corre risco de perder a posição para Amaro. Mas vale lembrar que o time uruguaio, mesmo fora de casa, teve maior posse, mostrou maior qualidade e levou o gol da derrota no último minuto.

Como está o Puerto Cabello

Diferentemente de Martin Varini, comandante do Defensor, o experiente Noel Sanvicente gostou da apresentação do time no jogo em casa. Dessa forma, deve manter a escalação. Mas há a possibilidade de entrar com mais um volante. No caso, Rojas poderia ser sacado para a entrada de um jogador mais recuado para fechar os espaços, já que o time joga com a vantagem do empate.

DEFENSOR SPORTING X PUERTO CABELLO

Libertadores-2024 – 1ª fase preliminar – Jogo de ida

Data e horário: 13/2/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu, (URU)

DEFENSOR SPORTING: Dawson; Viacava, De los Santos, Barco (Cuello) e Rodriguez; Elizari, Amaro (Bernal), Valiente e Álvarez; Rivero e Agazzi. Técnico: Martin Varini

PUERTO CABELLO: Schiavone; Cobos, Moreno, Rivero e Guzman; Congo, Bravo, Rojas e Celis; Romero e Miko. Técnico: Noel Sanvincente

