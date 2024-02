Calendário incomoda Abel, que justifica rodízio no Palmeiras

Treinador voltou a criticar pouco tempo entre jogos - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Santo André, nesta segunda-feira (12), pelo Campeonato Paulista, resultado que foi apontado pelo técnico Abel Ferreira como decepcionante. Mas o português, que atuou sem alguns de seus titulares de início, voltou a criticar o apertar o calendário do futebol brasileiro. De acordo com ele, o rodízio de jogadores é a única maneira de não perder atletas logo no começo da temporada. Isto, contudo, também pode influenciar nos resultados da equipe.

Abel explicou que a escolha por mudar a escalação do Palmeiras de um jogo para outro se deve a este planejamento. O que, aliás, tem dado certo, já que o Alviverde é líder de seu grupo, com 14 pontos, tendo um dos melhores rendimentos do Estadual até o momento.

“O campeonato é muito longo, temos cinco jogos seguidos nessa sequência, de dois em dois dias. Jogamos hoje, daqui dois dias, mais uma vez. Então, mais dois dias e outra vez. Temos que fazer essa gestão para não perder jogadores por lesão, pois não vale a pena”, disse o técnico, continuando:

“Não é por acaso que o Palmeiras é das equipes que tem ao longo do ano menos lesões, não só porque tem um Núcleo de Performance muito bom, mas porque tem um treinador que gosta de dar oportunidades. Alguns agarram com unhas e dentes e isso é bom. Tem uns mais preparados e outros que precisam de mais paciência. Temos que ganhar, eu não penso do jogo daqui a dois dias, É um jogo de cada vez”.

