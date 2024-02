Flamengo aceita parcelamento para Corinthians obter Matheuzinho

Matheuzinho terá reajuste salarial no Corinthians - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo) Jogada10 Jogada10

A novela pelo lateral direito Matheuzinho, de saída do Flamengo para o Corinthians, está perto do fim. O Rubro-Negro aceita parcelar a venda do jogador, de 23 anos, em até três vezes. Assim, o Timão terá que R$ 21 milhões pelo defensor, sendo R$ 16 milhões logo em uma primeira parcela, imediata. Dessa forma, o clube do Parque São Jorge poderá anunciar a contratação do jogador ainda neste meio de semana.

O Corinthians irá ter 60% dos direitos econômicos de Matheuzinho além da primeira parcela imediata, o clube terá que pagar ao Flamengo mais duas de R$ 2,7 milhões, nos próximos dois anos. Com este acordo, os clubes irão trocar documentos para agilizar os trâmites e concluir a negociação. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Matheuzinho chegou ao Flamengo em 2019, vindo do Londrina. Pelo Rubro-Negro, disputou 153 partidas e conquistou oito títulos: um Brasileirão, uma Copa Libertadores, dois Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. No Timão, ele receberá um salário maior do que os R$ 120 mil mensais que fatura na Gávea.

