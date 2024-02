Carille prepara time ‘quase ideal’ para clássico contra o São Paulo

Furch deve voltar contra o São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/@SantosFC) Jogada10 Jogada10

O técnico Fábio Carille deve ter um time muito próximo do ideal para enfrentar o São Paulo em seu próximo compromisso. As equipes duelam nesta quarta-feira (14), às 19h30, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O treinador ganhou reforços importantes e deve utilizá-los em um dos principais testes da equipe para a temporada.

Após o empate com o Mirassol, o elenco santista permaneceu em São José do Rio Preto em preparação para a partida. Carille cogitou em poupar alguns titulares, muito por conta do desgaste. Contra o São Paulo, o elenco terá apenas dois dias de descanso e treinos. Contudo, os planos mudaram.

Para enfrentar o São Paulo, o técnico conta com a volta de Felipe Jonatan e Julio Furch. A dupla, que vinha sendo poupada nos últimos dois jogos por conta de dores, está integrada ao grupo que trabalha em São José do Rio Preto e devem começar a partida. Além disso, João Schimdt e Otero, que começaram o embate contra o Mirassol no banco, devem voltar ao time titular.

Contudo, o único desfalque dentro do time considerado ideal é Giuliano. Com lesão na panturrilha esquerda, o meia segue realizando tratamento com a fisioterapia do clube e ainda não treinou com bola. Assim, está fora do clássico.

Assim, o Santos deve ter esta equipe no Morumbis: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Cazares (Nonato); Otero, Guilherme e Willian Bigode (Furch).

