Wellington Rato está fora do clássico contra o Santos

O São Paulo terá um grande desfalque para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (14), às 19h30, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Isso porque o meia-atacante Wellington Rato teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e está entregue ao departamento médico do clube.

Rato deixou o duelo contra a Ponte Preta, no último sábado (10), ainda no primeiro tempo. O Tricolor não divulgou prazo para o retorno do jogador. Contudo, é esperado que ele perca as próximas partidas da equipe.

A ausência do meia-atacante deve ser sentida por Thiago Carpini. Afinal, Rato foi o principal assistente do São Paulo em 2023, seu primeiro ano com o clube, e, nesta temporada, está conseguindo manter este posto. Até o momento, o meia entrou em campo seis vezes com a camisa tricolor, cinco delas pelo Paulistão, e deu três assistências no torneio.

Além da liderança nos passes diretos para gol, Wellington Rato também se destaca em outras estatísticas de criação. O atleta de 31 anos é também, segundo o site Sofascore, o maior gerador de grandes chances do São Paulo. Ele também conta com uma grande porcentagem de acertos nos passes (80%) e bolas longas (81%). Assim, o jogador lidera o ranking de passes-chave por jogo, com uma média de 2,4 no Paulistão.

Sem Wellington Rato, mas com reforços

Apesar de Wellington Rato estar fora do clássico contra o Santos, Thiago Carpini terá outros jogadores retornando. Afinal, recuperado de amigdalite, Michel Araujo participou do treinamento, assim como Galoppo, que sofreu uma pancada na região lateral da coxa esquerda no jogo contra a Ponte Preta. O argentino saiu no intervalo, mas não teve lesão. Os dois devem estar na lista de relacionados. Por fim, Igor Vinícius, Lucas Moura e Rodrigo Nestor seguem com a fisioterapia.

