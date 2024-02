Flaco López vira ‘notícia boa’ no Palmeiras, nas vésperas do retorno de Endrick

Flaco López vive grande momento na temporada - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras ainda está em momento de arranque na temporada, mas o torcedor tem um motivo para celebrar neste começo de 2024: Flaco López. Com a ausência de Endrick com a Seleção Olímpica, o argentino assumiu o posto de homem-gol do Verdão e vem correspondendo muito bem.

Afinal, em 2024, Flaco López entrou em campo em seis dos sete jogos do Palmeiras. O argentino ficou fora apenas do empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, na estreia do Paulistão. Nesta sequência, ele marcou quatro gols nas últimas quatro partidas do Alviverde.

O camisa 42 marcou nas vitórias contra o Santos (3 a 2), Red Bull Bragantino (0 a 1), Ituano (2 a 0) e no empate com o Santo André (1 a 1). Assim, além de ter marcado em quatro jogos consecutivos do Paulista, alcançou Raphael Veiga na artilharia da equipe e do Estadual. Ele apenas não marcou contra a Inter de Limeira, pelo Paulista, e contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil.

Aliás, Flaco López já marcou a metade dos gols da última temporada. Afinal, em 2023, ele marcou oito vezes em 41 partidas. Nesta temporada, já são quatro bolas na rede.

Flaco López será mantido no time titular?

Agora fica a expectativa de saber se Flaco López será mantido no time titular. Isso porque o Pré-Olímpico acabou no último final de semana e Endrick deve retornar aos treinos do Palmeiras. Apesar de ter apenas mais quatro meses para atuar no Verdão, o jovem de 17 anos deve voltar com status de titular e pode frear o bom momento do centroavante argentino.

