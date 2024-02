RB Leipzig x Real Madrid - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Real Madrid abre, nesta terça-feira de Carnaval (13/2), a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Maior o vencedor do torneio, o time espanhol visita o RB Leipzig, na Alemanha. O duelo começa às 17h (de Brasília) e terá a cobetura da Voz do Esporte. A transmissão começa com um esquenta a partir das 16h (de Brasília) e contará com Elder Vieira no comando e na narração.