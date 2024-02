Maycon se diz surpreso com início ruim de temporada do Corinthians

Maycon admite surpresa com início ruim do Corinthians - (crédito: Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

A vitória do Corinthians sobre a Portuguesa no domingo (11), na Neo Química Arena, aliviou o clima dentro do clube e tirou a equipe da zona de rebaixamento do Paulistão. Contudo, apesar do triunfo, o Timão tem um início ruim de temporada. Afinal, em sete jogos, são apenas duas vitórias e cinco derrotas. O que espanta o volante Maycon, um dos mais experientes do plantel.

Além disso, Maycon citou as dificuldades e a troca de técnico para justificar o momento complicado. O jogador relembrou que muitos atletas novos chegaram ao clube e buscam o entrosamento. Contudo, admitiu surpresa pelo início tão ruim de temporada.

“Eu sei da minha responsabilidade dentro da equipe, sou um dos jogadores mais experientes do elenco. Estamos nos conhecendo, não temos nem 40 dias de trabalho juntos. Tem jogadores que estão chegando, muitos jogadores saíram, a diretoria é nova e é uma nova comissão novamente. Acredito muito na continuidade do trabalho, isso eleva o grupo e claro que tudo depende dos resultados. Aqui é um suco que você bate a fruta e tem que virar”, falou o volante, que prosseguiu:

“Tem sido mais difícil do que imaginava, até para a equipe se entrosar perfeitamente, mas não podemos aceitar cinco derrotas como nós passamos. Não é tão simples, temos que ter cuidado para analisar porque é muita mudança, posicionamento diferente e coisas que temos que nos habituar rápido. O torcedor é emoção, a gente compreende, mas temos que analisar tudo, diretoria nova, comissão nova e temos que ser frios. Sabemos da responsabilidade que temos, nenhum jogador vai desrespeitar esse clube

Maycon quer Corinthians seguindo no caminho das vitórias

Para o volante, a vitória diante da Portuguesa não afasta de vez a crise e o mau momento. Contudo, é importante para o elenco mostrar que pode sair dessa situação.

“Nos últimos jogos estávamos criando três, quatro oportunidades e não estávamos conseguindo sair na frente. Não acredito em sorte, acredito em trabalho, e a equipe trabalha muito para dar resultado. Claro que ainda temos que melhorar bastante ainda, o treinador está chegando agora e ainda é muito cedo para dizer que tenha uma mudança radical”, completou Maycon.

