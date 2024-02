PVC detona CBF: ‘Futuro sombrio’

PVC criticou a gestão da CBF - (crédito: Foto: Reprodução / SporTV) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira masculina está fora das Olimpíadas de Paris 2024. Aliás, a não participação na competição tem sido alvo de diversas críticas e o centro das atenções tem sido o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. O jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC) lamentou a postura do mandatário e alertou para o futuro duvidoso da amarelinha.

“Olimpíada não deve ser prioridade do Brasil. Nunca deveria e não é ainda mais depois das duas medalhas de ouro. O problema não é Paris. É não se perceber como o país se desmobiliza e se candidata a cada vez mais fiascos, por absoluta falta de compromisso e profissionalismo”, disse o comentarista, em seu blog no UOL.

O Brasil chegou ao quadrangular final do Pré-Olímpico, mas perdeu para a Argentina, por 1 a 0, no último domingo (11), e terminou em terceiro lugar na competição, com três pontos. Paraguai e Argentina garantiram as vagas para Paris 2024.

Aliás, PVC disse ainda que o pior ainda está por vir. ““O fundo do poço ainda não chegou e a gestão Ednaldo pode mostrar um futuro ainda mais sombrio. Talento há. Trabalho, nenhum”, acrescentou o comunicador.

