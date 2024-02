Vasco lamenta morte de jornalista Bruno Guedes

Bruno Guedes era torcedor do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Vasco lamentou a morte do jornalista Bruno Guedes, editor da Agência EFE no Rio de Janeiro e torcedor do Cruz-Maltino.

“Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do jornalista e grande vascaíno Bruno Guedes. Neste momento de muita dor, o Vasco da Gama deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz. ????”, postou o clube.

Bruno estava internado desde dezembro para tratamento de tumor cerebral. Ele tinha 40 anos, era natural de Petrópolis (RJ) e deixa um filho. Guedes formou-se em Comunicação Social na Universidade Federal de Juiz de Fora e tinha foco na área esportiva.

Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do jornalista e grande vascaíno Bruno Guedes. Neste momento de muita dor, o Vasco da Gama deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz. ????#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 12, 2024

Guedes foi um dos grandes nomes do jornalismo esportivo no Rio de Janeiro. Ele trabalhou em alguns veículos de comunicação do Rio de Janeiro, entre eles na edição online do jornal O Dia, além de também ter atuado na Justiça Desportiva como redator e editor.

Recentemente, além da Agência EFE, Bruno tinha Blog na Espn e participou diversas vezes como comentarista convidado do programa Bate-Bola.

