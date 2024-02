Fluminense finaliza planejamento para primeiro jogo da final da Recopa, no Equador

Entre as partidas da final da Recopa, o Flu ainda vai encarar o clássico com o Flamengo - (crédito: Lucas Merçon / Fluminense F.C.) Jogada10 Jogada10

O Fluminense já finalizou o cronograma para a disputa da sua primeira decisão da temporada. A equipe de Fernando Diniz encara a LDU, no dia 22 de fevereiro, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, no Equador. Assim, o planejamento traçado pelo clube carioca entendeu como ideal que a viagem ocorra na próxima segunda-feira (19).

Em suma, a ida antecipada para Quito tem o intuito de permitir ao elenco tempo suficiente para se adaptar à altitude da cidade, de 2.850 acima do nível do mar. A propósito, esta é uma das principais armas da LDU usada contra seus adversários. Posteriormente a sua chegada, o Tricolor terá dois dias livres apenas para treinos antes do confronto com o time equatoriano. Vale ressaltar que a partida de volta da Recopa Sul-Americana ocorre uma semana depois do primeiro duelo, no dia 29, no Maracanã.

Inclusive, simultaneamente à disputa da decisão do torneio continental, o Fluminense tem dois compromissos anteriores a sua viagem para Quito. Os comandados de Fernando Diniz enfrentam o Vasco, em seu primeiro clássico da temporada, nesta quarta-feira (14), no Maracanã. Em seguida, a equipe medirá forças com o Madureira, no dia 17, em Conselheiro Galvão.

Inclusive, entre os jogos da decisão da Recopa Sul-Americana, o Tricolor terá pela frente outro grande teste. Afinal, tem confronto com o seu arquirrival o Flamengo, no dia 25, no Maracanã. O Rubro-Negro foi o seu adversário nas últimas duas finais de Carioca, todas conquistadas pelo time das Laranjeiras.

Confira o cronograma do Fluminense nas duas próximas semanas

13/02 – Terça-feira – 9h30 – Treino no CT

14/02 – Quarta-feira – 21h30 – Fluminense x Vasco – Maracanã

15/02 – Quinta-feira – 16h – Treino no CT

16/02 – Sexta-feira – 9h30 – Treino no CT

17/02 – Sábado – 16h -Fluminense x Madureira no Maracanã

18/02 – Domingo – Folga

19/02 – Segunda-feira – viagem para Quito

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook