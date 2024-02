Sven-Goran Eriksson terá sonho realizado e vai ser treinador do Liverpool

O ex-treinador Sven-Goran Eriksson já disse em algumas oportunidades que em sua carreira apenas uma coisa ficou vazia: a chance de treinador o Liverpool. No entanto, isso vai acabar. O clube inglês anunciou o ex-técnico como o comandante em jogo beneficente promovido pela agremiação.

“Nós temos o prazer de confirmar que Sven-Goran Eriksson integrará a comissão técnica das lendas do Liverpool na partida contra as lendas do Ajax, em Anfield”, escreveu o perfil oficial do clube na plataforma “X”.

A ideia surgiu após Eriksson dizer que tinha sonho de ser treinador o Liverpool. Sensibilizado, Klopp convidou o ex-técnico para ficar no gramado por um dia. A partida contra o Ajax, aliás, será no dia 23 de março, em Anfield.

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield ????

