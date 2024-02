Vasco prepara proteção especial para Vegetti em possível retorno antecipado

Vasco decidiu preservar Vegetti para argentino se recuperar de lesão e poder retomar ao melhor nível - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco deve ter um reforço improvável já para o seu próximo compromisso, diante do Fluminense. Isso porque o centroavante Vegetti apresentou rápida recuperação de uma fissura na costela e há expectativa de que seja relacionado para o clássico desta quarta (14). Caso isso ocorra, o Cruz-Maltino prepara uma proteção especial para o argentino utilizar no local onde machucou.

Por conta do tratamento da lesão, a expectativa era de que o Pirata perdesse os três compromissos após o empate por 0 a 0 com o Flamengo. No caso, os duelos com Audax, Fluminense e Botafogo, respectivamente. A princípio, ele foi desfalque apenas no triunfo sobre o primeiro adversário.

A contusão tornou-se pública após a entrevista coletiva do auxiliar Emiliano Díaz, após o empate com o Flamengo. Afinal, Vegetti desperdiçou duas grandes oportunidades que poderiam ter garantido a vitória ao Gigante da Colina. Por sinal, o atacante já havia recebendo críticas na internet por parte da torcida.

Isso porque ele não teve êxito ao balançar a rede dos adversários em três partidas. Nem conseguiu repetir o rendimento da temporada anterior. Neste período, o argentino anotou 10 gols e deu uma assistência em 21 jogos pela equipe, todos pela Série A do Brasileirão.

Posteriormente, Vegetti fez uma publicação em suas redes sociais desabafando sobre o tema. Por sinal, admitiu que a fissura na costela o atrapalhava no dia-a-dia e principalmente a ter um bom desempenho em campo. Apesar disso, afirmou que estaria focado em se recuperar para os clássicos contra o Fluminense e Botafogo. Com a recuperação positiva, o argentino deve ter sucesso em sua missão.

Lesão na vitória do Vasco ainda na pré-temporada

Aliás, a contusão ocorreu ainda no período de pré-temporada. Mais especificamente no segundo amistoso, a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Maldonado, no torneio Série Rio de la Plata. Na oportunidade, Vegetti pulou para tentar um cabeceio após tiro de meta de Léo Jardim e levou uma cotovelada na costela, no campo de ataque. Além de Vegetti, outra baixa do duelo com o Audax que volta a ficar disponível é Payet. O meio-campista francês havia recebido o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão no último compromisso do Vasco.

