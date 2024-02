Abel volta a pedir reforço para posição carente no Palmeiras

Breno Lopes atuou como meia contra o Santo André - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira voltou a cobrar a chegada de mais um ”camisa 10” no Palmeiras. Após o empate em 1 a 1 com o Santo André, na segunda-feira (12), pelo Campeonato Paulista, o treinador disse que está satisfeito com os volantes que tem no plantel, mas gostaria de ganhar outro meia de criação.

“Volto a repetir, é um elenco que tem no meio de campo para posição 5 e 8 vários (jogadores). E para a posição de 10 temos um jogador super-pronto, que é o Veiga, e temos que perceber que por muito que eu queira colocar o Luis (Guilherme), temos que dar tempo, o próprio Jhonatan (Jhon Jhon). É uma posição que nós gostávamos de ter outra opção para 10”, disse Abel, que seguiu:

“Quando o Veiga for para a seleção, por exemplo, temos dois jogadores que podem fazer essa posição, o Luis e o Jhonatan. Se não vier ninguém, eles que vão jogar”, completou.

O Verdão já está acertado com o meia Rômulo, do Novorizontino, que vai chegar após o Campeonato Paulista, já que não pode disputar o Estadual por outra equipe. O próprio Abel Ferreira confirmou a chegada do jogador após a vitória diante do Ituano. Contudo, a contratação de um mais experiente não é descartada.

Contra o Santo André, o técnico poupou Raphael Veiga e usou Breno Lopes como uma espécie de meia/segundo atacante. Jhon Jhon entrou no segundo tempo, e Luis Guilherme vem sendo usado mais vezes como ponta, apesar de ter brilhado como meia na base. Entretanto, vale lembrar que Lázaro já vem treinando com os companheiros e, apesar de atuar pelas pontas, pode ser testado no setor.

