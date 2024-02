Vizeu, ex-Fla, faz gol em clássico catarinense e dedica ao seu pai que morreu

Vizeu aponta para tatuagem com o nome do pai em comemoração após marca de pênalti em vitória do Criciúma - (crédito: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa C.E.C) Jogada10 Jogada10

O atacante Felipe Vizeu, revelado na base do Flamengo, teve uma mistura de emoções, na última segunda-feira (12). Atualmente o jogador defende o Criciúma, que tinha clássico com o Avaí pela sétima rodada do Catarinense. No mesmo dia, horas antes ele soube da morte de seu pai, Marco André Vizeu, de 59 anos. Apesar da notícia ruim, ele pediu para atuar e marcou o segundo gol da vitória por 3 a 2.

Vizeu dedica gol ao pai

Na saída para o intervalo, o centroavante aceitou dar entrevista e esclareceu o motivo de ter decidido entrar em campo, apesar da perda. Vizeu se emocionou durante sua fala e dedicou o gol ao seu pai.

“É um mix de sentimentos. Antes do jogo tive a notícia do falecimento do meu pai, um cara que me apoiou desde os meus quatro anos de idade jogando futebol. Sempre me levou para a escolinha, futsal, onde eu iniciei. Mas eu sabia que precisava disputar esse jogo, mesmo com essa notícia muito triste. Era necessário que eu ajudasse os meus companheiros que sempre têm me apoiado muito, que também são uma família para mim, é onde eu passo o maior tempo, que é junto deles”, destacou Vizeu.

“Fico feliz pelo gol, muito triste com a notícia do meu pai, mas eu sei que ele descansou. Pelo que ele vinha passando, muito triste, quero dedicar (o gol) a ele, pedir muita oração para mim e para minha família, que conforte os nossos corações e eu vou seguir assim, lutando, brilhando nos campos do mundo, se Deus quiser dando muita alegria para ele, agora ele olhando lá de cima por mim”, complementou o atacante.

Uma publicação compartilhada por Criciu?ma Esporte Clube (@criciumaoficial)

Vizeu ainda busca se consolidar como titular do Criciúma

Na primeira etapa, Renato Kayzer abriu o placar aos cinco minutos e Vizeu ampliou de pênalti. Já no segunda tempo, Fellipe Matheus marcou o terceiro em bela jogada coletiva. Posteriormente, na reta final da partida, o Avaí conseguiu anotar dois gols.

O atacante está no Criciúma desde a segunda metade da última temporada. Ele já acumula 34 partidas pela equipe catarinense, com dez gols e uma assistência. O jogador tenta se consolidar como titular após sofrer com uma lesão que impediu de ter sequência pelo Tigre em seus primeiros seis meses.

Passagem pelo Flamengo

Vizeu iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do América Mineiro. Em 2013, o centroavante se transferiu para o Flamengo e passou a fazer parte da equipe sub-17. Três anos depois, ele já integrava o time principal, onde atuou por 75 jogos e marcou 20 gols.

O atacante foi vendido como uma grande joia à Udinese, da Itália. Contudo, não correspondeu as expectativas e entrou em campo somente cinco vezes pelo time.

Em seguida, o atleta teve algumas experiências por empréstimos por clubes brasileiros como Grêmio e Ceará. Além de Akhmat Grozny, da Rússia, e Yokohama FC, do Japão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook