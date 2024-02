Botafogo entrará em sequência de jogos decisivos para o primeiro semestre

Como o Botafogo vai entrar em uma sequência decisiva para a primeira parte da temporada, Botafogo precisa superar momento negativo de três jogos sem vitória - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo vai entrar em uma sequência decisiva para a primeira parte da sua temporada. Isso porque a equipe carioca terá compromissos que vão definir a sua situação no Carioca e até Libertadores. O Alvinegro vai encarar dois clássicos com Vasco e Fluminense, respectivamente. Além de estar há pouco mais de uma semana da estreia na principal competição de clubes da América do Sul.

Antes dos confrontos com os rivais, o Glorioso medirá forças com o Volta Redonda, nesta quarta-feira (14), no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Carioca. Atualmente, os comandados de Tiago Nunes estão na quinta colocação do Estadual, com 11 pontos.

Das equipes grandes do Rio, a última vaga para as semifinais deve ficar entre Botafogo e Vasco. Isso porque ambos ainda terão dois clássicos pela frente com o Tricolor e, inclusive, um confronto direto. Assim, o vencedor deste duelo possivelmente será quem vai carimbar presença nas semifinais.

Aliás, a disputa está bem acirrada. O Fluminense é o líder com certa folga, pois tem três pontos de vantagem para o segundo colocado. Em seguida, aparece o Nova Iguaçu, a grande surpresa que já enfrentou todos os clubes grandes e soma 14 pontos. Ou seja, vai ter pela frente outras equipes de menor expressão e a tendência é a de que seja o intruso desta edição. O terceiro colocado é o Flamengo, com 12 pontos, porém com um jogo a menos, além de um empate com o Cruz-Maltino e vitória sobre o Alvinegro. O Gigante da Colina fecha o G4 do Carioca, com 12 pontos, um a menos que o Glorioso.

Situação do Botafogo no Carioca

Vale relembrar que nas últimas participações do Botafogo no Estadual desde 2021, ficou de fora das semifinais em duas oportunidades. Exatamente neste primeiro ano e na última temporada. Nas duas oportunidades, chegou à final da Taça Rio e conquistou o título em ambos os casos. Em 2023, o troféu lhe permitiu garantir a vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

No clássico com o Vasco, no próximo domingo (18), pelo Carioca, no Nilton Santos, o Alvinegro deve preservar algumas peças do time titular. Afinal, no meio da próxima semana terá sua primeira partida pela segunda fase preliminar da Libertadores. Com o adversário ainda a ser definido.

Em seguida pelo Estadual, o Glorioso ainda terá pela frente o Audax até que vai enfrentar o Fluminense na última rodada da fase inicial. Ainda não houve uma definição de data, mas deve ocorrer entre os dias 3 e 4 de março.

Panorama na Libertadores

O Alvinegro fracassou em ficar entre os quatro melhores times na última edição da Série A, após liderar a competição por 31 rodadas. Assim, a sua vaga na fase de grupos da Libertadores depende de superar os adversários nas etapas preliminares do torneio continental. O seu primeiro oponente ainda não está decidido.

Isso porque o Botafogo espera a definição de um vencedor entre Melgar, do Peru, e Aurora, da Bolívia. No primeiro jogo, na Bolívia, o Aurora levou a melhor e venceu por 1 a 0. Os times decidem a classificação, nesta quarta (14), dessa vez no Peru e a equipe boliviana vai a campo com a vantagem do empate.

O primeiro compromisso do Glorioso na segunda fase da Libertadores é exatamente fora de casa. A delegação do time carioca terá um desgaste a mais com uma extensa viagem poucos dias depois do clássico com o Vasco. Seja para Cochabamba, na Bolívia, ou Arequipa, no Peru, o técnico Tiago Nunes terá que driblar mais um obstáculo. Afinal, ambas as cidades estão acima do nível do mar e contém a interferência da altitude.

Veja a sequência de jogos da Botafogo

Volta Redonda x Botafogo – Carioca – quarta-feira (14 de fevereiro de 2024) – 19h (horário de Brasília)

Botafogo x Vasco – Carioca – domingo (18 de fevereiro de 2024) – 16h (horário de Brasília)

Aurora/Melgar x Botafogo – Libertadores – A definir

Audax x Botafogo – Campeonato Carioca – 24 ou 25 de fevereiro

Botafogo x Aurora/Melgar – Libertadores – A definir

Fluminense x Botafogo – Carioca – 02 ou 03 de março

