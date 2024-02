Conmebol anuncia premiação recorde para competições em 2024

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol - Foto: Angela Weiss/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Angela Weiss/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou, nesta terça-feira (13), que vai distribuir mais de R$ 1,5 bilhão em premiações neste ano. O valor recorde será distribuído entre as competições profissionais, masculino e feminino, e de base.

“Além dessas novas políticas de premiação, outras iniciativas importantes incluem o reconhecimento monetário dos campeões mundiais, o compromisso de melhorar a competitividade dos torneios locais, a introdução do mérito esportivo na Libertadores e na Sul-Americana, o posicionamento da Libertadores Feminina e da Recopa, bem como o apoio às Associações Membro nas datas FIFA a serem disputadas em 2024”, diz a nota oficial.

Dessa maneira, o valor supera o do ano passado, quando a Conmebol investiu, em premiação, cerca de R$ 1,4 bilhão. Além disso, a única competição que não está incluída nos números é a Copa América de 2024, que acontece entre junho e julho, nos Estados Unidos.

La CONMEBOL anuncia que, para este 2024, aumentará una vez más los premios monetarios para sus torneos. ????? A CONMEBOL anuncia que, para este 2024, voltará a aumentar o prêmio em dinheiro de seus torneios. ?????#CreeEnGrande | #AcrediteSempre — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 13, 2024

A Conmebol ainda não divulgou como será a distribuição dos valores por competição. No entanto, a expectativa é de que a entidade revele as premiações em breve. Isto porque as datas de suas principais competições já estão definidas.

Os sorteios da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana acontecem no dia 18 de março. Por outro lado, a Recopa Sul-Americana também já tem data. Fluminense e LDU se enfrentam nos dias 21 e 28 de fevereiro. Além disso, o jogo da volta será com mando do Tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.