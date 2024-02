Premier League aprova compra de 25% do Manchester United

Sir Jim Ratcliffe vai pagar quase R$ 8 bilhões para se tornar sócio minoritário do Manchester United - Foto: Valery Hache/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Valery Hache/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Premier League aprovou nesta terça-feira a compra de 25% do Manchester United por Jim Ratcliffe da família Glazer, que é dona do clube há quase 20 anos. O negócio, anunciado pelo clube em dezembro, envolve a INEOS Sport assumindo a gestão esportiva do clube. A transação, conforme divulgado pela imprensa britânica, está avaliada em 1,25 bilhão de libras (R$ 7,7 bilhões).

Jim Ratcliffe, de 71 anos, é o homem mais rico do Reino Unido, com uma fortuna de 21 bilhões de euros. Ele já se comprometeu a realizar grandes reformas em Old Trafford, além de disponibilizar recursos para novas contratações para a equipe.

Dessa maneira, a tendência agora é que essa aquisição de 25% das ações do Manchester United por Jim Ratcliffe também seja aprovada pela Federação de Futebol da Inglaterra (FA).

Lazio x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

O Manchester United faz mais uma temporada que não anima seus torcedores. Fora das competições europeias após a eliminação como último do grupo na Champions, a equipe ainda sonha em buscar uma vaga na próxima edição. Isto porque os Red Devils estão na sexta posição da Premier League, com 41 pontos, cinco a menos que o Aston Villa, em quinto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.