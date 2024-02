Corinthians encaminha contratação de Igor Coronado

Brasileiro rescindiu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita - Foto: Divulgação / Al Ittihad - (crédito: Foto: Divulgação / Al Ittihad) Jogada10 Jogada10

O Corinthians está próximo de fechar a contratação do meia Igor Coronado, ex-Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador chegará ao Brasil na sexta-feira para fazer exames médicos e assinar o contrato com o clube paulista. Aos 31 anos, ele nunca jogou profissionalmente no Brasil e quer realizar o sonho de atuar na terra natal.

Nos últimos dois dias, a direção do clube resolveu os últimos detalhes da negociação. Coronado provavelmente assinará um contrato até o final de 2025, com a opção de estender por mais um ano, dependendo do cumprimento de metas.

Dessa maneira, o Corinthians busca viabilizar as condições para organizar a documentação e inscrever Igor Coronado até a sexta-feira (16), prazo final para inclusão de jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista.

Igor Coronado será o nono reforço do Corinthians para a temporada. Até agora, o clube já contratou os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais Hugo e Diego Palacios, o volante Raniele, o meia Rodrigo Garro e o atacante Pedro Raul, todos já anunciados.

