Coritiba anuncia a contratação de Leandro Damião

Leandro Damião chegou a Curitiba e assinou contrato com o Coritiba até o fim deste ano. O atacante, que acertou até o fim da Série B do Brasileiro, está na capital paranaense desde segunda-feira (12). Ele passou por exames médicos para se juntar ao time do técnico Guto Ferreira.

Desde 2018, o atacante estava no Kawasaki Frontale, do Japão. Lá, ele disputou 178 jogos, marcou 71 gols e deu outras 24 assistências. No início deste ano, Leandro Damião rescindiu com o clube japonês por onde conquistou duas vezes a J-League, uma Copa do Imperador, uma Copa da Liga Japonesa e duas Supercopas do Japão.

Leandro Damião acumula 580 jogos e 225 gols somando os clubes que já esteve em campo. Agora, aos 34 anos, ele começa no Coritiba uma nova etapa. O técnico Guto Ferreira treinador foi determinante contração do jogador, já que trabalharam juntos em 2017, no Internacional.

A equipe curitibana já havia informado que assinou um pré-contrato com o atleta na semana passada. Agora, com a realização dos exames médicos, o vínculo foi formalizado.

“As expectativas são altas. Este é um clube historicamente campeão e eu sou extremamente motivado por desafios. Ao lado dos meus companheiros, vamos alcançar grandes resultados e dar alegria a essa torcida apaixonada”, disse ele ao site da ESPN.

Ao longo da carreira, atuou em 23 jogos pela seleção brasileira, anotando nove gols e três assistências. Em 2012 o jogador foi vice-campeão olímpico e artilheiro com seis gols vestindo a amarelinha. O centroavante passou também por Santos, Cruzeiro, Flamengo e Betis.

