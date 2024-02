Internacional x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalações e arbitragem

Meia Alan Patrick treina e volta ao Inter depois de cumprir suspensão - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional vai receber o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Beira-Rio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Embalado com uma sequência de três vitórias, o time do Colorado poderá sacramentar a sua classificação à próxima fase da competição. No entanto, o Inter está de olho mesmo na melhor campanha. Dessa forma, poderá decidir as fases seguintes em casa.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere às 21h30.

O time do técnico Eduardo Coudet, com 16 pontos, lidera a competição. O Grêmio também soma o mesmo número de pontos do Inter, mas perde no saldo de gols (8 a 7). O Brasil de Pelotas, adversário do dia, está em quarto lugar na tabela, com 10 pontos.

Eduardo Coudet, porém, não ficará no banco de reservas. Ele acabou expulso domingo, diante do São José, e cumprirá suspensão automática. O auxiliar Lucho González, assim, vai dirigir o time.

Como chega o Internacional?

O meia Alan Patrick, que cumpriu suspensão, retorna ao time contra o0 Brasil de Pelotas. Renê, Aránguiz, Wanderson e Enner Valencia, que foram preservados na rodada de fim de semana, também voltam ao time, assim como Bruno Henrique, que na última partida atuou apenas os minutos finais.

Como chega o Brasil?

O time tem uma campanha regular neste começo de competição. Em sete jogos, o Brasil de Pelotas somou dez pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Gaúcho. São quatro empates, duas vitórias e uma derrota. O time, porém, não perde há quatro rodadas.

INTERNACIONAL x BRASIL DE PELOTAS

8ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 14/2/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Bruno Henrique, Aránguiz e Alan Patrick; Lucca, Valencia e Wanderson. Técnico: Lucho González (auxiliar).

BRASIL DE PELOTAS: Gabriel Oliveira, Gabriel Biteco, Zé Pedro, Bruno Reis e Jefinho; Anderson Recife, Maicky, Marcinho e Tinga; Robinho e JP Bardales. Técnico: Fabiano Daitx.

Árbitro: Jonathan Pinheiro.

Auxiliares: Maíra Mastella Moreira e Conrado Bittencourt Berger.

