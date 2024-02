Real Madrid abre vantagem nas oitavas da Champions

Brahim Diaz avança rumo ao gol do RB Leipzig. Espanhol fez um golaço - (crédito: Foto: Odd Andersen/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em jogo equilibrado, o Real Madrid, fora de casa, largou na frente do RB Leipzig nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2023/24, 1 a 0. O duelo, na Alemanha, na Red Bull Arena, foi duríssimo para os Merengues, que passaram aperto no primeiro tempo e viram seus atacantes bem marcados. Ainda assim, Vini Jr e Rodrygo construíram boas oportunidades. Mas o gol, ou melhor, golaço que definiu o jogo foi de Brahim Díaz no início do segundo tempo. Contudo, o destaque espanhol foi o goleiro Lunin, com ótimas defesas.

O jogo da volta das oitavas da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, será no dia 6/3. O Real Madrid joga pelo empate para alcançar as quartas. Caso o RB Leipzig vença por um gol, decisão por pênaltis. Mas se o time alemão vencer por dois ou mais gols de diferença, avança diretamente e elimina os Merengues.

RB Leipzig pressiona

Nos primeiros minutos, o RB Leipzig surpreendeu. Primeiramente, conseguiu anular Vinícius Jr com marcação dupla. Depois, foi envolvente em ataques rápidos. No primeiro minuto, Sesko fez um gol após lançamento de uma bola rechaçada pela zaga espanhola. Porém, por milímetros, estava impedido. O mesmo Sesko teve outras duas finalizações perigosíssimas. Uma Lunin defendeu, a outra foi na rede pelo lado de fora.

Depois dos 20 minutos, Vini passou a ser o único jogador do setor ofensivo do Real que, mesmo com dois em cima, conseguia levar algum perigo. Mas, embora conseguisse alguns cruzamentos, nenhum no alvo. O Leipzig passou a ter dificuldade para entrar na árera madridista e o placar ficou no 0 a 0.

Golaço do Real Madrid

No segundo tempo, aos três minutos, Brahim Diaz ganhou uma dividida na direita e foi levando a bola, cortando três marcadores e batendo para fazer um golaço que abriu o placar.

O Leipzig não se apequenou e foi para cima. Olmo obrigou o goleiro Lunin a grande defesa. Mas, a estrategia ofensiva deu espaços para contra-ataques. Um deles terminou com Brahim Diaz tocando para Vini JR, que entrou na área driblando Klostermann e chutando de biquinho na trave. Seria um golaço. Na reta final, o real, um pouco mais fechado, arriscou em raros contra-ataques e buscaram controlar a vantagem até o fim do jogo.

