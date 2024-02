São Paulo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Santos duelam pelo Paulistão - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

São Paulo e Santos duelam nesta quarta-feira (14), às 19h30, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O embate marca o encontro de duas das três melhores equipes do Estadual até aqui. O Tricolor Paulista venceu quatro jogos, empatou um e perdeu outro, ocupando a terceira posição na classificação geral. Aliás, vale lembrar que o Soberano tem um jogo a menor. Por outro lado, o Peixe é o primeiro na tabela geral com cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Onde assistir?

O clássico terá transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play.

Como chega o São Paulo?

O São Paulo terá um grande desfalque para o duelo contra o Santos. Afinal, o meia-atacante Wellington Rato teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e está entregue ao departamento médico do clube. Por outro lado, Thiago Carpini terá outros jogadores retornando. Afinal, recuperado de amigdalite, Michel Araujo participou do treinamento, assim como Galoppo, que sofreu uma pancada na região lateral da coxa esquerda no jogo contra a Ponte Preta. O argentino saiu no intervalo, mas não teve lesão. Os dois devem estar na lista de relacionados. Por fim, Igor Vinícius, Lucas Moura e Rodrigo Nestor seguem com a fisioterapia.

Como chega o Santos?

Por outro lado, o técnico Fábio Carille conta com a volta de Felipe Jonatan e Julio Furch. A dupla, que vinha sendo poupada nos últimos dois jogos por conta de dores, está integrada ao grupo que trabalha em São José do Rio Preto e deve começar a partida. Além disso, João Schimdt e Otero, que começaram o embate contra o Mirassol no banco, devem voltar ao time titular. Contudo, o único desfalque dentro do time considerado ideal é Giuliano. Com lesão na panturrilha esquerda, o meia segue realizando tratamento com a fisioterapia do clube e ainda não treinou com bola. Assim, está fora do clássico.

SÃO PAULO X SANTOS

Oitava rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 14/02, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson, Galoppo (Ferreirinha) e Erick; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Cazares (Nonato); Otero, Guilherme e Willian Bigode (Furch). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

