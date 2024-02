Mocidade Alegre é bicampeã do carnaval de São Paulo

Mocidade Alegre festeja bicampeonato nas redes sociais - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

A Mocidade Alegre é a bicampeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A escola teve a mesma pontuação (270) da Dragões da Real – que é a escola ligada ao São Paulo – mas venceu no critério de desempate.

A Camisa Verde e Branco, que homenageou o ex-jogador Adriano Imperador em seu enredo e que voltou neste ano ao desfile principal, conseguiu se segurar na elite, com 269 pontos. Afinal, ficou 0,3 ponto à frente das duas escolas que passarão a desfilar no Grupo de Acesso em 2025: a Tom Maior e a Independente Tricolor (outra ligada ao São Paulo), ambas com 268.7 pontos.

Adriano desfilou na escola, que abriu os desfiles na sexta-feira (9/2) e reverenciou imperadores negros ao longo da história. Assim, devido ao apelido de Adriano, “Imperador”, e à sua origem humilde a agremiação da Barra Funda incluiu o ídolo nas homenagens.

Gaviões vibra com retorno ao desfile das campeãs

Logo depois do anúncio do resultado, torcedores da Gaviões da Fiel cantaram o hino do Corinthians. Afinal, depois de 13 anos, a escola ligada ao Timão voltará a se apresentar no desfile das campeãs, pois ficou em quarto lugar geral.

Outra agremiação vinculada ao futebol que também vai voltar a desfilar é a Mancha Verde, do Palmeiras, em quinto lugar. Completa o grupo do desfile das campeãs a Acadêmicos do Tatuapé, que conseguiu a terceira colocação.

Com o bicampeonato, a Mocidade Alegre chega ao 12º título na elite do carnaval paulista. Os outros campeonatos foram em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013 e 2014.

Dessa forma, a agremiação do bairro do Limão ultrapassa a Nenê de Vila Matilde, assumindo o segundo lugar como maior campeã de São Paulo, atrás apenas da Vai-Vai, dona de 15 títulos.

Este ano, o enredo da Mocidade Alegre foi “Brasileira Desvairada: A Busca de Mário de Andrade por um País”.

