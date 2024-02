Botafogo-SP x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Botafogo-SP duelam nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians visita o Botafogo-SP nesta quarta-feira (14), às 21h35, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após cinco derrotas seguidas, o Timão voltou a vencer ao bater a Portuguesa na Neo Química Arena e agora mira entrar na zona de classificação para o mata-mata do Estadual. Por outro lado, a Pantera é a última colocada do Grupo D e precisa da vitória para se aproximar dos times que avançam de fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record e do Paulistão Play.

Como chega o Botafogo-SP

O time do interior terá uma novidade para a partida. Afinal, o meia argentino Leandro Maciel está de volta aos relacionados. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota fora de casa para a Inter de Limeira por 2 a 0. Aliás, este jogo foi o terceiro seguido do Botafogo sem vencer e fazer gols. O time segue com oito pontos, na quarta e última colocação do grupo D. Na classificação geral, o Tricolor é o 11º colocado, dois pontos a frente do Corinthians, que é o 12º.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o técnico António Oliveira terá dois desfalques na defesa. Afinal, Fagner e Raul Gustavo foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na vitória contra a Portuguesa e desfalcam a equipe na rodada do meio de semana. Além disso, o centroavante Pedro Raul, com lesão muscular na coxa direita, também está fora. Assim, em uma provável escalação mais conservadora, António deve colocar Léo Maná como lateral-direito na vaga de Fagner, realocar Caetano para a defesa ao lado de Félix Torres, com Hugo retornando para a esquerda.

BOTAFOGO-SP X CORINTHIANS

Oitava rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 14/02/2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz/Arena NicNet., em Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Lucas Dias, Fábio Saches e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa, Carlos Manuel (Fillipe Soutto), Douglas Baggio e Jean Victor; Emerson Negueba (Toró) e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

CORINTHIANS: Cássio; Léo Maná, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima

VAR: Marcio Henrique de Gois

