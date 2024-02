Endrick abre mão de folga e treina com Palmeiras após o Pré-Olímpico

O planejamento do clube, porém, segue mantido. Nesta quarta, dia programado para o retorno, o jovem de 17 anos passará por avaliações médicas, de acordo com informações do clube.

Endrick não participou dos treinos de pré-temporada do Verdão e terá o desafio de entrar no ritmo da equipe, já que sua largada pelo clube neste ano ocorre somente após a disputa do Pré-Olímpico. Ele, aliás, disputou sete partidas, fez dois gols e deu duas assistências. No decorrer do torneio, a Seleção amargou derrotas para Venezuela, Paraguai e Argentina, e não se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.