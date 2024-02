Volta Redonda x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tiquinho Soares é uma das esperanças de gol do Botafogo contra o Volta Redonda - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo visita o Volta Redonda nesta quarta-feira (14). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. As duas equipes estão próximas ao G4 do Estadual. Assim, precisam da vitória para seguir na caça a uma das vagas nas semifinais.

Onde Assistir

O Band Sports e o Canal Goat transmitem a partida ao vivo

Como chega o Volta Redonda

O time da casa não poderá contar com Riquelmo, Marcos Gabriel e Daniel Felipe, todos lesionados, para a partida contra o Botafogo. O Volta Redonda vem de empate com Bangu e derrota para o Flamengo. Ainda assim, soma oito pontos, na nona colocação. Quem fecha o G4 é o Vasco, com 12.

Como chega o Botafogo

O Botafogo também mira o G4, afinal, está em quinto, com 11. Dessa forma, para entrar na zona de classificação para a semifinal, precisa vencer e secar o Vasco, que encara o líder Fluminense (17), às 21h30. O grupo dos quatro primeiros têm, ainda, Flamengo e Nova Iguaçu, com 15 e 14, respectivamente. Ao todo, são 11 rodadas.

O time comandado por Tiago Nunes não poderá contar com o goleiro John, o lateral-esquerdo Marçal, o atacante Jeffinho e o volante Patrick de Paula, todos suspensos. Já o zagueiro Lucas Halter cumprirá suspensão. Pablo, seu companheiro de posição, não atuará por já ter defendido o Flamengo no Carioca. Ainda não regularizado, o lateral-direito Damián Suárez completa a lista. Inclusive, há a possibilidade de ser poupado neste duelo, já que a estreia do Botafogo na Libertadores será no próximo dia 21.

VOLTA REDONDA X BOTAFOGO

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 14/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Danrley, Léo Silva e Robinho; MV, Ítalo e Vini Moura. Técnico: Felipe ‘Maestro’

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Luiz Henrique, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Daniel do Espírito Santo Parro

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

