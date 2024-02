Sem Maia e Matheuzinho, Flamengo treina bolas paradas

Treino do Flamengo desta terça-feira (13) - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O treino do Flamengo desta terça-feira (13) não contou com as presenças do lateral-direito Matheuzinho e do volante Thiago Maia. Afinal, a dupla tem negociações avançadas com Corinthians e Internacional, respectivamente. A dupla ficou na academia. Assim, não participou da atividade com o grupo, que fez atividades táticas e bolas paradas.

O time comandado por Tite se prepara para encarar o Bangu na próxima quinta-feira (15), em Aracaju. Dessa forma, o Flamengo fará o último treino antes do duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca nesta quarta (14), no CT Ninho do Urubu.

Entre Matheuzinho e Thiago Maia, o que parece mais próximo e deixar o Flamengo é o lateral-direito. Afinal, faltam apenas documentos serem trocados e contratos serem assinados para que o camisa 34 seja anunciado como reforço do Corinthians.

Já com o Internacional, o Fla precisa acertar mais alguns detalhes. Inclusive, no último sábado (10), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou que as negociações serão concluídas em pouco tempo.

“Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito ainda que o Matheuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que tá o Thiago Maia”, comentou o dirigente do Flamengo.

O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca, com 15 pontos em 7 jogos. Aliás, a primeira colocação é do Fluminense, com 17. No entanto, o Tricolor fará três clássicos nas últimas quatro rodadas.

