Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de retomar o caminho das vitórias e, quem sabe, a liderança do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Ypiranga, em Erechim, nesta quarta-feira (14). A partida, válida pela oitava rodada, acontecerá no Estádio Estádio Colosso da Lagoa, onde o time da casa ainda não venceu na competição. Em segundo lugar na tabela, o Tricolor pode recuperar a ponta caso vença o jogo.

Onde Assistir

O Premiere transmite ao vivo em sistema pay-per-view.

Como chega o Ypiranga

Há seis jogos sem vencer, o Ypiranga faz uma das piores campanhas da competição e ocupa apenas o 11° lugar na tabela de classificação, com seis pontos. Por isso, a esperança é que, tendo pela frente um time alternativo do Grêmio, consiga sair da má fase desbancando o favorito. Uma vitória, em síntese, seria a primeira do Canarinho em seus domínios.

Como chega o Grêmio

Sem os titulares e, aliás, até sem Renato Portaluppi. Assim como já fez em outros inícios de temporada, o técnico optou por poupar a sim mesmo e quem comandará o Grêmio em Erechim será o auxiliar técnico Alexandre Mendes. Além disso, Renato seguirá com o planejamento de não escalar a maior parte dos seus principais jogadores nas partidas fora de casa.

Contudo, vindo de empate em casa na rodada passada, o clube busca retomar o caminho das vitórias e, quem sabe, a liderança da competição. Para isso, precisará vencer e torcer por um tropeço do arquirrival Internacional, que joga em casa com o Brasil-RS, também nesta quarta.

YPIRANGA X GRÊMIO

8ª rodada do Gauchão-2024

Data e horário: 14/2/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

YPIRANGA: Alexander; Gedeilson, Fonseca, Heitor e Windson; Mateus Anderson, Lucas Marques, Zé Vitor e Taddei; Wanderson e Uchôa. Técnico: Thiago Carvalho.

GRÊMIO: Caíque; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Wesley Costa; Ronald, Dodi, Galdino, Nathan e Lucas Besozzi; André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar técnico).

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Juarez de Mello Junior

