Campeonato Cearense é o mais ofensivo do país entre os 24 em andamento

Das 27 unidades da federação, 24 estão com os campeonatos domésticos em andamento. Alguns deram de ombros para o carnaval e não pararam durante a folia de Momo. Outros, como o Candangão, serão retomados nesta Quarta-Feira de Cinzas. A dispersão da folia tem clássicos no Carioca, entre Fluminense e Vasco, às 21h30, no Maracanã; e no Paulista, no San-São entre Santos e São Paulo, às 19h30, no MorumBis. Os dois badalados estaduais não necessariamente são os mais ofensivos. A competição mais comprometida com a bola na rede fica fora eixo Rio-SP.

Levantamento do Correio Braziliense aponta o Campeonato Cearense com a melhor média de gols entre os 24 em disputa: 3,1. Quem paga ingresso tem diversão garantida. Dos 20 jogos até a quarta rodada, apenas um terminou 0 x 0. Floresta e Barbalha decepcionaram na partida de sexta-feira passada, no Presidente Vargas.

Favoritos ao título, o Ceará e o Fortaleza são os responsáveis pelo pico de gols. O Vozão aplicou duas goleadas: uma por 6 x 0 contra o Atlético-CE e um 5 x 0 diante do Caucaia no esquenta para o carnaval. O Tricolor do Pici tem um 5 x 0 contra o Barbalha.

O segundo estadual mais goleador do Brasil é o Mineiro. Ostenta 2,83 por jogo. O América-MG joga a estatística para cima. O Coelho tirou da cartola massacres por 6 x 0 contra o Pouso Alegre e 6 x 1 diante do Ipatinga. O teste mais duro será no clássico de amanhã contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O Rio Grande do Norte é o terceiro destino recomendado aos viciados em ver gol. O Potiguar tem 2,70 de média. Semifinalista do primeiro turno, o América-RN acumulou 11 gols em duas partidas na primeira fase. O ABC registrou um 6 x 0 na etapa classificatória.

Candangão

De volta, hoje, para a sexta rodada, o Campeonato do DF é o quarto mais ofensivo. A média de 2,76 deixa para trás concorrentes relevantes como o Pernambucano, o Paulista, o Catarinense e o Baiano na lista dos 10. Líder e vice, respectivamente, Capital e Ceilândia contabilizam 26 bolas na rede. O Ceilândia impôs 6 x 0 contra o Santa Maria na maior goleada, mas sofreu 5 x 1 contra o Capital, protagonista de um 4 x 0 diante do Planaltina. De técnico novo depois da volta de Vilson Tadei no lugar do demitido Luis Reis, o Brasiliense iniciou a campanha com 5 x 1 contra o Ceilandense. Quinto colocado, o Jacaré abrirá a rodada, hoje, às 15h30, no Abadião, contra o atual campeão Real Brasília. O Samambaia receberá o Capital, às 20h, no Serejão, em Taguatinga. O Pernambucano fecha o Top 5 com 2,74.

Chama atenção a ausência do Carioca no Top 10. Os times principais do Flamengo, Fluminense e Vasco fizeram exibições no exterior ou tiraram férias devido ao Mundial de Clubes. Dos três empates por 0 x 0, dois tiveram o Flamengo como protagonista.



Melhores médias de gols

Torneios em andamento

3,10 Cearense

2,83 Mineiro

2,79 Potiguar

2,76 Candango

2,74 Pernambucano

2,67 Amapaense

2,65 Paulista

2,62 Catarinense

2,57 Baiano

2,46 Maranhense

2,45 Sergipano

2,40 Sul-Matogrossense

2,40 Capixaba

2,29 Carioca

2,28 Amazonense

2,23 Paranaense

2,17 Paraense

2,15 Piauiense

2,12 Gaúcho

2,10 Mato-Grossense

2,06 Paraibano

1,96 Goiano

1,88 Alagoano

1,75 Tocantinense

Não iniciados: Acreano, Rondoniense e Roraimense

