Corinthians negocia contratação do atacante Pedro Henrique

Pedro Henrique deve deixar o Internacional para atuar com a camisa do Corinthians - Foto: Ricardo Duarte / Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

O atacante Pedro Henrique, atualmente no Internacional, deve reforçar o Corinthians. Nas últimas horas, a diretoria alvinegra intensificou as tratativas para trazer o jogador de 33 anos em uma transação que está prestes a acontecer. Os valores do negócio giram em torno de R$ 4,95 milhões. A proposta agradou o Colorado e, desse modo, o atleta deve trocar Porto Alegre pela capital paulistana.

Embora Pedro Henrique tenha contrato com o clube gaúcho até o final de 2025, ele não fazia parte dos planos do técnico Eduardo Coudet. Para assegurar a contratação em definitivo e firmar um contrato válido até o término de 2025, o Timão deve pagar uma compensação financeira também ao Internacional. A notícia sobre o interesse do Corinthians no atacante foi divulgada inicialmente pelo “Uol”.

Provável reforço do Corinthians rodou o mundo

A contratação de Pedro Henrique preenche uma das lacunas do elenco, de acordo com a direção do clube. A ideia é finalizar a contratação até sexta-feira. Nesta data, que é o prazo final para a inclusão de jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista. Esta situação também se aplica a outros dois prováveis reforços: o lateral Matheus França e o meia Igor Coronado.

Pedro Henrique iniciou sua carreira no Avenida-RS e partiu cedo do Brasil para buscar oportunidades na Europa. Ele teve passagens por clubes como Zurich (Suíça), Rennes (França), PAOK (Grécia) e Kayserispor (Turquia), além de experiências também no Cazaquistão e Azerbaijão. Na última temporada, o atacante registrou 12 gols e quatro assistências em 50 jogos pelo Internacional. Neste ano, ele já disputou quatro partidas e marcou um gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.