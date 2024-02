Caio Paulista celebra primeira assistência pelo Palmeiras

Caio Paulista trocou o São Paulo pelo Palmeiras e se destacou na última partida - Foto: Reprodução/TV Palmeiras/FAM - (crédito: Foto: Reprodução/TV Palmeiras/FAM) Jogada10 Jogada10

Na noite da última segunda-feira (12), o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Santo Andre pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, Caio Paulista recebeu outra oportunidade como titular na equipe de Abel Ferreira. Desta vez, contribuiu com uma assistência para o gol marcado por Flaco López. Nesta terça (13) o camisa 16 comemorou não só sua primeira participação direta em gol desde que chegou como também compartilhou sua adaptação.

“Estou muito feliz com o desempenho de ontem. Tenho me dedicado bastante para poder contribuir em bons jogos, e tenho me adaptado muito bem ao clube. Meus colegas de equipe têm sido muito receptivos, o que tem me deixado muito à vontade. Sempre que cometo algum erro, eles me apoiam e incentivam a seguir em frente. Ontem, por exemplo, cometi um erro no meio-campo que resultou em uma finalização do Santo André, mas depois pude me recuperar ao longo da partida. Graças a Deus, pude dar uma assistência”, compartilhou o jogador.

Performance de Caio Paulista

Caio Paulista chegou ao Palmeiras nesta temporada, com contrato vigente até dezembro de 2028. Dos sete jogos que o clube disputou até o momento, ele participou em cinco deles, sendo titular em duas ocasiões. Ao todo, acumulou 252 minutos em campo.

No confronto contra o Santo André, Caio se destacou com uma boa performance. De acordo com dados do Sofascore, o jogador criou duas oportunidades claras de gol e fez cinco passes decisivos, além de sua contribuição na assistência para o gol de Flaco López.

O próximo desafio do Palmeiras, por fim, será nesta quinta-feira, contra o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Liderando o Grupo B com 14 pontos, o Verdão busca manter sua posição na tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.