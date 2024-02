Vale Puskás? Inglês faz pintura, mas árbitro observa gol contra; assista

Jaden Philogene faz obra-prima na vitória do seu time, o Hull City, sobre o Rotherham, pela Segunda Divisão inglesa - (crédito: Foto: Divulgação/Hull City) Jogada10 Jogada10

Um golaço digno de Prêmio Puskás (gol mais bonito do ano) agitou a Championship — a Segunda Divisão do Campeonato Inglês nesta terça-feira (13). Jaden Philogene, do Hull City, foi o protagonista da pintura na vitória de sua equipe por 2 a 1 diante do Rotherham. O árbitro, porém, observou um “pequeno” detalhe na jogada.

Mandante da partida, o Rotherham vencia por 1 a 0 até os 25 minutos da segunda etapa, quando o volante Oliver Rathbone se complicou e falhou em um passe dentro da área defensiva após seu time sofrer uma finalização na trave.

Philogene pegou a sobra e deu uma caneta no adversário antes de levá-lo ao chão no lance seguinte próximo à linha de fundo. Sem tanto ângulo para finalizar a gol, o inglês de 22 anos deu um chute de letra e encobriu o goleiro Johansson.

A bola, entretanto, desviou levemente na cabeça do zagueiro Humphreys antes de balançar a rede. Com a mudança de direção, portanto, o árbitro da partida entendeu o episódio como gol contra o jogador do Rotherham. Tal fato inviabiliza por completo qualquer possibilidade de Philogene disputar o Prêmio Puskás no final de 2024.

Jaden, that is ???????????????????????????????????????? ????#hcafc | @McVities pic.twitter.com/tjo5RipQtG — Hull City (@HullCity) February 13, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.