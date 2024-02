Atacante holandês condenado a 6 anos de prisão por tráfico

Promes é condenado por tráfico de drogas - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O atacante holandês Quincy Promes, 32 anos, do Spartak Moscou, foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de cocaína. O jogador estava sendo investigado por participar da chegada de mais de 1,35 tonelada da droga em dois carregamentos que chegaram ao porto de Antuérpia, na Bélgica, vindos do Brasil.

A decisão do Tribunal de Amsterdã saiu nesta quarta-feira (13). Promes recebeu a acusação de ter importado cocaína em janeiro de 2020, através do porto de Antuérpia. Além disso, ele também tinha a suspeita de envilvimento com uma organização criminosa e mexer com tráfico de drogas.

Contudo, esta não é a primeira condenação do jogador. Quincy Promes também acabou condenado a 18 meses de prisão por esfaquear seu primo em julho de 2020. Aliás, o jogador acabou acusado de tentativa de homicídio. Contudo, não houve provas ou testemunhas suficiente para dizer que o atleta tentou matar a vítima. Por outro lado, o advogado do jogador, Robert Malewicz disse em entrevista à agência de notícias holandesas ‘ANP’, que Promes está “decepcionado com a justiça de seu país”.

Quincy Promes jogou pelo Ajax em 2019. E, em 2021, o jogador trocou o time holandês pelo Spartak. No mesmo ano, ele chegou a jogar a Eurocopa com a seleção holandesa. Mas deixou de ser convocado desde então.

