Jan Lucumí é relacionado para jogo entre Fluminense e Vasco

Jan Lucumí está relacionado para o clássico entre Fluminense e Vasco. O atacante de 20 anos vem treinando normalmente nos últimos dias e já está regularizado no BID. O colombiano pertencia ao Boca Juniors é um dos reforços do clube tricolor para 2024. A informação é do “ge”.

Escalação do Fluminense

Assim, Jan Lucumí pode realizar sua estreia no clássico entre Fluminense e Vasco. O atacante poderia ter sido relacionado contra Boavista e Sampaio Corrêa, nos dias 4 e 8 de fevereiro, respectivamente. No entanto, Fernando Diniz acreditava na época que as condições físicas do colombiano não eram ideais.

Aliás, Fernando Diniz pretende ir com força máxima no clássico contra o Vasco. Portanto, Jan Lucumí deve ficar como opção no banco de reservas e entrar no decorrer do segundo tempo. O atacante tem contrato por empréstimo no clube, com opção de compra fixada no término do vínculo. O colombiano vai custar 100 mil dólares (cerca de R$ 490 mil) aos cofres tricolores.

Aliás, Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (14/02), às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A equipe tricolor está na liderança da competição, com 17 pontos conquistados.

