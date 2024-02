Corinthians ganha reforço de ‘trio olímpico’ para jogo contra o Botafogo-SP

Giovane é um dos que retornam ao Corinthians nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o Botafogo-SP nesta quarta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. E para a partida, o técnico António Oliveira terá três reforços para a lista de relacionados. Afinal, o goleiro Matheus Donelli, o meio-campista Guilherme Biro e o atacante Giovane se reapresentaram ao clube após disputarem o Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira e são opções para o treinador.

Dentro do Timão, existe um receio com o psicológico do trio. Afinal, a Seleção Brasileira, em atuações desastrosas, ficou de fora das Olímpiadas de Paris de 2024. Guilherme Biro foi o corintiano que mais atuou na competição e chegou afazer um gol importantíssimo contra a Venezuela. Mas os jogadores não conseguiram colocar o Brasil nos Jogos Olímpicos.

Em contrapartida, o técnico António Oliveira terá três desfalques certos: Fagner e Raul Gustavo, suspensos, e o centroavante Pedro Raul, que sofreu uma lesão na coxa direita. O trio que voltou do Pré-Olímpico deve começar a partida no banco de reservas.

Situação do Corinthians no Paulistão

Com seis pontos em sete rodadas, o Corinthians segue na lanterna do Grupo C do Campeonato Paulista, quatro pontos abaixo da zona de classificação para as quartas de final e a três da zona de rebaixamento.

