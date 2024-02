PSG x Real Sociedad - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

O PSG, com os irmãos Mbappé na relação, enfrenta nesta quarta-feira de Cinzas (14/2) a Real Sociedad, pela ida das oitavas da Champions. O duelo será às 17h (de Brasília) no Parc des Princes. Os parisienses são favoritos pra o jogo e para o confronto. Mas os espanhois da Real Sociedad fizeram boa fase de grupos e podem surpreender. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua trannsmissão às 16h com um esquenta sob o comando de Christian Rafael. Ele também estará na narração.