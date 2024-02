De La Cruz e Allan não viajam para Sergipe - (crédito: Foto - Marcelo Cortes/CRF ) Jogada10 Jogada10

De La Cruz e Allan estão fora do jogo entre Bangu e Flamengo. O uruguaio está realizando um tratamento no ombro esquerdo e acabou sendo preservado pela comissão técnica. O volante também está se tratando no Ninho do Urubu e deve ficar 12 dias longe dos gramados.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realiza tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. O atleta Allan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias.… — Flamengo (@Flamengo) February 14, 2024

Lesões de De La Cruz e Allan no Flamengo

A lesão de De La Cruz aconteceu no clássico entre Flamengo e Botafogo, dia 7 de fevereiro, no Maracanã. O meio-campista sentiu um desconforto no ombro esquerdo e precisou levar uma tipoia para casa. O uruguaio entrou em campo no último sábado (10/02) e participou da vitória diante do Volta Redonda, mas continuou com dores na região. O jogador, dessa forma, iniciou tratamento no Ninho do Urubu.

Não é a primeira vez que Allan se torna desfalque no Flamengo. O volante sofreu uma lesão séria no pé esquerdo e já precisou ficar dois meses longe dos gramados. O jogador chegou ao clube em julho de 2023 e ainda não conseguiu corresponder dentro de campo. O camisa 21 vinha tendo sequência neste começo de temporada, mas precisou iniciar um trabalho de reequilíbrio muscular no Ninho do Urubu. O atleta, dessa forma, vai ser desfalque nas próximas duas rodadas do Campeonato Carioca.

LEIA MAIS: Flamengo tem melhor defesa da Série A em 2024

Aliás, Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15/02), às 21h30, na Arena Batistão (Sergipe), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Sem De La Cruz, Luís Araújo deve iniciar em campo como titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook