Vítima de Romário, ex-zagueiro convida Baixinho para entrevista

Ex-zagueiro convidou Romário para participar de uma entrevista - (crédito: Foto: Instagram @romariofaria) Jogada10 Jogada10

O ex-zagueiro Rafa Alkorta teve grandes passagens por Athletic Bilbao e Real Madrid. No entanto, sua carreira ficou marcada por um lance específico. Em um clássico entre Barcelona e Real, em janeiro de 1994, Romário aplicou um belo drible da vaca que marcou a carreira do ex-defensor.

Alkorta, aliás, conta que até hoje é lembrado pelo drible que levou. Afinal, mais que isso, ele também ficou marcado no jogo que terminou com goleada histórica de 5 a 0 a favor do Barcelona.

No entanto, no alto de seus 55 anos, Alkorta quer a presença de Romário em seu canal na Twitch para falar sobre futebol. “Ei, cara, eu ouço falar do ‘rabo de vaca’ há anos anos! Agora você não vai me dar 5 minutos para falar com você”, brincou o ex-defensor.

Há alguns meses, Rafa foi entrevistado pelo jornal “El Mundo” e voltou a falar sobre o drible sofrido. No entanto, ele relembrou que ganhou mais batalhas do que perdeu.

Alkorta tem programa esportivo todas as segundas-feiras, às 11h30 (de Brasília), e segue na expectativa de entrevistar Romário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.